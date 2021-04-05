Суд над женой мэра Томска отложили из-за ее здоровья

Кировский районный суд Томска в понедельник перенес заседание по делу жены мэра города Галины Кляйн по состоянию ее здоровья, слушание состоится 13 мая.

«Суд постановляет ходатайство государственного обвинителя удовлетворить, в связи с состоянием здоровья (слушание) дела отложить на 13 мая 2021 года», – передает ТАСС слова судьи.

Защита предоставила справку о том, что Галина Кляйн не может присутствовать на заседании, так как находится на лечении.

Кляйн обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, 13 ноября 2020 года, в день задержания мужа Галина Кляйн, находясь у себя дома, причинила телесные повреждения силовику во время обыска по делу мэра. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, связанном с интересами компании «Томское пиво».