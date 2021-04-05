Жара с сильным ветром придет в Забайкалье

Воздух в Забайкалье прогреется на неделе до 17 градусов тепла, а ветер усилится, что при такой температуре создаст пожароопасную обстановку, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.
Во вторник, по данным Забайкальского гидрометцентра, в крае ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Осадков почти не будет. Столбик термометра днем поднимется выше 10 градусов тепла.
В среду днем ожидается 14 градусов тепла, а в четверг — 18 градусов. Теплая погода и порывистый ветер могут привести к возникновению пожаров, предупредили специалисты регионального МЧС.
Спасатели просят не поджигать сухую траву и мусор, не оставлять костры, не бросать в траву окурки и спички, а также стеклянные бутылки. О распространяющемся огне или палах сухой травы нужно сообщить по телефону 01 (с мобильного — 112).
UynachalnicaСпросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!
creЧто-то он путает причину и следствие.РПЦ на григорианский календарь переходить отказалась и до сих пор...
Иркут 69Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️
kobra_72Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...