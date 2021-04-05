НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Жара с сильным ветром придет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
134 0
Фото: © Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Воздух в Забайкалье прогреется на неделе до 17 градусов тепла, а ветер усилится, что при такой температуре создаст пожароопасную обстановку, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Во вторник, по данным Забайкальского гидрометцентра, в крае ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Осадков почти не будет. Столбик термометра днем поднимется выше 10 градусов тепла.

В среду днем ожидается 14 градусов тепла, а в четверг — 18 градусов. Теплая погода и порывистый ветер могут привести к возникновению пожаров, предупредили специалисты регионального МЧС.

Спасатели просят не поджигать сухую траву и мусор, не оставлять костры, не бросать в траву окурки и спички, а также стеклянные бутылки. О распространяющемся огне или палах сухой травы нужно сообщить по телефону 01 (с мобильного — 112).

Еще по теме
Дожди придут в Новосибирск
Природные пожары обеспокоили власти Хакасии
Эколог и климатолог описали новую угрозу для России
Берега Сахалина засыпало сельдью. ВИДЕО
смотреть все
Забайкалье #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дожди придут в Новосибирск
Эксперты подтвердили гибель женщины в Бурятии от укусов собак
Жара с сильным ветром придет в Забайкалье
Пьяный мотоциклист столкнулся с маршруткой в Приангарье
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Повысились российские цены на PlayStation 5
Энтузиаст заставил майнить биткоины приставку Game Boy
Обсуждение (0)
Картина дня
Новый способ ограничения скорости тестируют в России
Путин спросит за выполнение послания 2020 года
«Спутник V» разрешили колоть увеличившим губы и грудь
Запрет на мат в соцсетях привел к обратному эффекту
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

cre

Что-то он путает причину и следствие.РПЦ на григорианский календарь переходить отказалась и до сих пор...

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
Sibnet.Ru