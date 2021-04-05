Жара с сильным ветром придет в Забайкалье

Воздух в Забайкалье прогреется на неделе до 17 градусов тепла, а ветер усилится, что при такой температуре создаст пожароопасную обстановку, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Во вторник, по данным Забайкальского гидрометцентра, в крае ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Осадков почти не будет. Столбик термометра днем поднимется выше 10 градусов тепла.

В среду днем ожидается 14 градусов тепла, а в четверг — 18 градусов. Теплая погода и порывистый ветер могут привести к возникновению пожаров, предупредили специалисты регионального МЧС.

Спасатели просят не поджигать сухую траву и мусор, не оставлять костры, не бросать в траву окурки и спички, а также стеклянные бутылки. О распространяющемся огне или палах сухой травы нужно сообщить по телефону 01 (с мобильного — 112).