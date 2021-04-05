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Юный российский футболист умер на поле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Футболист молодежной команды ПФЛ «Знамя Труда», 18-летний Никита Сидоров скончался во время матча, предварительная причина смерти — аневризма, сообщается в Instagram команды.

«4 апреля произошла трагедия — футболист молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров умер во время матча. Предварительным диагнозом врач назвал аневризму. Проблему с кровеносным сосудом в голове», — говорится в сообщении.

Футболист вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с клубом из Павловского Посада, а через пять минут ему стало плохо, рассказал генеральный директор команды Михаил Пузанов в интервью телеканалу «360».

«Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня», — отметил он.

Сидоров — воспитанник школы «Спартак-Орехово». Он выступал за молодежку «Знамя Труда» с 2019 года.

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Спорт #Футбол #Происшествия
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