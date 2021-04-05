Курс «Наука о данных» появился в «Лицее»

Курсы Data Science появились в «Лицее». Школьнику доступны видеолекции и теория науки о данных.

Наука о данных — раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме. Информации и данных становится все больше, ее сложнее объединять и анализировать. Люди столкнулись проблемами.

Данные сложно собрать и проанализировать самостоятельно, а программы, работающие по написанным четким инструкциям, не всегда подходят для анализа информации и внедрения ее в новую сферу.

Онлайн-платформа «Лицей» открыла курс по науке о данных. Школьник, начиная с седьмого класса, сможет узнать, чем занимается специалист по работе с данными, что такое искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные, как с ними работать, чему уже научились программы и что еще нужно создать.