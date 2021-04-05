Природные пожары обеспокоили власти Хакасии

Природные пожары начались в Хакасии. Теплая погода и ветер очистили степи от снега, риск возгораний возрос, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По информации ведомства, крупные степные пожары произошли на прошлой неделе в Усть-Абаканском районе. Протяженность распространения огня в сумме достигла 40 километров.

«Некогда разбираться, на чьей территории начался пожар и кто в этом виноват, мы должны максимально быстро реагировать и ликвидировать загорания, невзирая на границы муниципальных образований. Прошу проверить, чтобы люди и техника были готовы помогать пожарным в тушении ландшафтных пожаров, активно привлекайте добровольцев», – сказал на заседании комиссии по ЧС замглавы республики Юрий Курлаев.

Теплая погода и ветер быстро очистили степи региона от снега. По информации Хакасского гидрометцентра, апрель будет теплым и с небольшим количеством осадков, поэтому властям муниципалитетов поручили уделить максимум внимания тому, чтобы не допустить палов травы.