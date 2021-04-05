Какого числа Пасха в 2021 году

Пасха в 2021 году у православных в России выпала на 2 мая, в этот день верующие празднуют Воскресение из мертвых Иисуса Христа.

Около трети опрошенных россиян в 2019 году заявляли ВЦИОМ, что не знают, в чем суть Пасхи. Это праздник Воскресения Иисуса Христа. Его распяли за грехи человечества в пятницу, ее называют Великой или Страстной. Ученики сняли тело Христа с креста, положили в высеченный в скале гроб, закрыв вход в пещеру камнем.

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В воскресенье ученицы Спасителя пришли к пещере, чтобы по традиции помазать тело Иисуса специальными погребальными благовониями. Но тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру, был отодвинут в сторону, в гробе были только пустые погребальные пелены и платок, закрывавший лицо Христа. На выходе из пещеры мироносиц встретил ангел, возвестивший им, что Христос воскрес.

Как считают день Пасхи

Вычисление даты Пасхи достаточно сложное. Пасху празднуют в первое воскресенье после полнолуния, которое идет первым после дня весеннего равноденствия (22 марта). При расчетах учитываются лунный календарь времен Ветхого Завета, солнечный календарь и воскресный день.

У православных Пасха не может отмечаться раньше 4 апреля и позже 8 мая. Чаще всего у католиков из-за разных календарей Пасха происходит раньше, но бывают годы, когда они совпадают, например, такое будет в 2025 году.

В 2021 году Пасха у православных в России празднуется 2 мая. У католиков Пасха была 4 апреля.