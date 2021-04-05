LG официально отказалась от смартфонов

Южнокорейская компания LG официально объявила о прекращении производства смартфонов. LG сосредоточится на компонентах для электромобилей и умных домов, говорится в заявлении корпорации.

«Стратегическое решение LG выйти из чрезвычайно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты электромобилей, подключенные устройства, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы», — сообщается на сайте компании.

LG планирует свернуть производство мобильных телефонов к 31 июля. Текущий ассортимент можно будет приобретать до указанной даты, а некоторые модели останутся в продаже еще дольше.

LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода, который «будет варьироваться в зависимости от региона».

Подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны еще c 1990-х годов. В 2004 году компания первой в мире представила телефон с поддержкой технологии мобильного телевидения (DMB), а в 2011 году — первый в мире смартфон с 3D-дисплеем (LG Optimus 3D). Первый смартфон под управлением операционной системы Google Android (LG GW620) был выпущен в 2009 году.