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LG официально отказалась от смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: LG전자 / CC BY 2.0

Южнокорейская компания LG официально объявила о прекращении производства смартфонов. LG сосредоточится на компонентах для электромобилей и умных домов, говорится в заявлении корпорации.

«Стратегическое решение LG выйти из чрезвычайно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты электромобилей, подключенные устройства, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы», — сообщается на сайте компании.

LG планирует свернуть производство мобильных телефонов к 31 июля. Текущий ассортимент можно будет приобретать до указанной даты, а некоторые модели останутся в продаже еще дольше.

LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода, который «будет варьироваться в зависимости от региона».

Подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны еще c 1990-х годов. В 2004 году компания первой в мире представила телефон с поддержкой технологии мобильного телевидения (DMB), а в 2011 году — первый в мире смартфон с 3D-дисплеем (LG Optimus 3D). Первый смартфон под управлением операционной системы Google Android (LG GW620) был выпущен в 2009 году.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

cre

Что-то он путает причину и следствие.РПЦ на григорианский календарь переходить отказалась и до сих пор...

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
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