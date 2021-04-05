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Обвиняемый в жестоком убийстве в Омске 26 лет скрывался от следствия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Дальнобойщик из Казахстана задержан за убийство с особой жестокостью – по версии следствия, он совершил его в Омске в 1994 году.

По информации следствия, в 1994 году обвиняемый отмечал день рождения своей девушки в гостях у знакомого в Омске. Там он подрался с гостями.

«Когда престарелый хозяин квартиры сделал ему замечание, стащил пожилого мужчину с дивана и жестоко избил, а потом задушил», – говорится в сообщении СУ СКР по Омской области.

На следующий день обвиняемый, скрываясь от следствия, уехал в Казахстан. Там он прожил 26 лет, пока его в 2020 году не задержали на границе – он работал дальнобойщиком и ехал в другой регион.

По статье «Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» 59-летнему жителю Казахстана грозит до 15 лет лишения свободы. По современным законам срок мог бы быть пожизненным, но по Уголовному кодексу РСФСР он ограничен. Дело направлено в суд.

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