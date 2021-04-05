Искусанное собаками тело женщины нашли в Бурятии

Жители Заиграевского района Бурятии поделились в соцсетях сообщением, что во дворе одного из частных домов найдено тело пенсионерки, покусанное собаками. Правоохранительные органы начали проверку, тело пенсионерки отдали на экспертизу.

В воскресенье в 8.00 по местному времени (3.00 мск) во дворе одного их домов был найден труп пожилой женщины. «Тело было обгрызано, находилось рядом с домом. В огороде женщины, на "задах" бегали четыре собаки»,— сообщила группа «Аноним Кяхта» во «ВКонтакте».

Источник в правоохранительных органах подтвердил Sibnet.ru факт смерти женщины. Региональный Следственный комитет готовит официальный комментарий. Тело пенсионерки отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Также предстоит выяснить: чьи животные бродили по двору у женщины, есть ли у них хозяева, или это бродячие собаки. В Бурятии за последние месяцы зафиксировано несколько случаев нападения бездомных собак на людей.