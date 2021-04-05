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Искусанное собаками тело женщины нашли в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Lindasay / Pixabay License

Жители Заиграевского района Бурятии поделились в соцсетях сообщением, что во дворе одного из частных домов найдено тело пенсионерки, покусанное собаками. Правоохранительные органы начали проверку, тело пенсионерки отдали на экспертизу.

В воскресенье в 8.00 по местному времени (3.00 мск) во дворе одного их домов был найден труп пожилой женщины. «Тело было обгрызано, находилось рядом с домом. В огороде женщины, на "задах" бегали четыре собаки»,— сообщила группа «Аноним Кяхта» во «ВКонтакте».

Источник в правоохранительных органах подтвердил Sibnet.ru факт смерти женщины. Региональный Следственный комитет готовит официальный комментарий. Тело пенсионерки отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Эксперты подтвердили, что женщину насмерть загрызли собаки

Также предстоит выяснить: чьи животные бродили по двору у женщины, есть ли у них хозяева, или это бродячие собаки. В Бурятии за последние месяцы зафиксировано несколько случаев нападения бездомных собак на людей.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

cre

Что-то он путает причину и следствие.РПЦ на григорианский календарь переходить отказалась и до сих пор...

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
Sibnet.Ru