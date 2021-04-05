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Ученый оценил вероятность заражения энцефалитом в Приангарье

Источник:
babr24.com
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Фото: © Sibnet.ru

Вероятность заразиться клещевым энцефалитом есть, как минимум, у одного жителя Приангарья из 100, сообщил руководитель референс-центра Иркутского научно-исследовательского противочумного института Евгений Андаев.

В Иркутской области клещевым энцефалитом заболевают в среднем 45-80 человек в год, борелиозом — 90-130 человек, а клещевым риккетсиозом — 40-75 человек. Но в 2020 году специалисты зафиксировали снижение заболеваемости практически во всех регионах России. И все же, сообщил, эксперт расслабляться не нужно.

«В Иркутской области зараженность собранных с растительности клещей энцефалитом составляет в среднем 1,2%. Вероятность заразиться есть у одного из 100 человек», — цитирует «Бабр» Андаева.

Еще больше шансов заразиться боррелиозами — 23-32 %. Но все же летальные исходы характерны только для клещевого энцефалита. В России ежегодно умирает в среднем 23-32 инфицированных. Единственная гарантированная защита от летального исхода — вакцинация.

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Иркутск #Здоровье
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