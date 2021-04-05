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Новый способ ограничения скорости тестируют в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

Новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами начали тестировать в России, сообщил автор разработки — компания «Технологии распознавания».

Новая технология предназначена для контроля скорости на магистралях при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице, пишет Autonews со ссылкой на разработчиков. 

Например, при хорошей погоде они могут разрешать движение со скоростью 110 километров в час, а при ухудшении видимости снижать ограничение до 90 километров в час. Сейчас такую функцию выполняют стационарные знаки, сопровождаемые табличками с изображением грозовых туч, несоблюдение их требований никак не наказывается.

Новый комплекс включает в себя динамические дорожные знаки, корректирующие информацию об ограничениях скоростного режима, а также схему комплексов видеофиксации. В зависимости от погодных условий табло будут транслировать соответствующие знаки ограничения скорости. Первые две камеры будут фиксировать автомобиль при приближении к арке с табло: комплекс замерит его скорость и сделает снимок, на который также попадут знаки переменной информации.

В случае, если водитель не снизит скорость при проезде через комплекс, это зафиксирует вторая камера. «Если водитель не отреагирует заранее и не снизит скорость, это зафиксирует устройство. Камеры могут стоять уже через 30-50 метров после арки — ведь автомобилисты должны заранее притормаживать перед знаком, не применять экстренное торможение», — сообщил представитель компании Сергей Кусов.

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Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

cre

Что-то он путает причину и следствие.РПЦ на григорианский календарь переходить отказалась и до сих пор...

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
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