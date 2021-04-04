Меховой костюм, как у Путина, сошьют за 170 тысяч рублей

Пользователь сервиса объявлений «Авито» предложила сшить охотничий костюм, аналогичный тому, в котором президент России Владимир Путин отдыхал в Сибири, за 170 тысяч рублей.

«Сошью костюм охотничий из качественной овчины, опушка енот. По вашим меркам. Цвета разные. Срок изготовления — две недели в порядке очереди», — говорится в объявлении.

Автор уточнила, что костюм стоил 150 тысяч рублей, «когда брали интервью» (возможно, имеется в виду интервью директора Мастерской кожи и меха РИА Новости, в котором была оглашена цена). Но за это время изменилась стоимость самих шкур. Кроме того, такого же цвета, как костюм Путина, уже нет.

Президент «немножечко отдохнул» в конце марта в Сибири. Он катался на вездеходе, гулял по тайге и ходил в гости к министру обороны Сергею Шойгу.