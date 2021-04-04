АвтоВАЗ придумал, как удешевить Lada Vesta

АвтоВАЗ нашел способ снизить цены на Lada Vesta и Vesta SW в комплектации Comfort/Winter — автомобили подешевели на 12 тысяч рублей из-за замены колес.

Экономию почувствуют покупатели семейства Vesta в исполнении Comfort/Winter с атмосферными двигателями объемом 1,6 литра. Отныне вместо 16-дюймовых легкосплавных колес с завода ставятся 15-дюймовые «штамповки» с декоративными колпаками, пишет Лада.Онлайн.

Седан со 106-сильным отечественным мотором и пятискоростной «механикой» теперь стоит от 808,9 тысячи рублей, универсал с теми же агрегатами — от 862,9 тысячи рублей. Аналогичные преобразования затронули Vesta и Vesta SW в комплектации Comfort/Winter с безнаддувным 113-сильным мотором Renault-Nissan и вариатором Jatco — седан оценивается в 903,9 тысячи рублей, универсал — в 957,9 тысячи рублей.

Vesta SW с мотором 1.8 сохранила 16-дюймовые легкосплавные колеса, поэтому «удешевления» на 12 тысяч рублей не случилось.

Помимо размерности колес в версии Comfort/Winter поменялась запаска: на «оптимизированные» Vesta и Vesta SW стали ставить полноразмерное 15-дюймовое стальное колесо, тогда как раньше и седанам, и универсалам была положена узкая 15-дюймовая докатка.