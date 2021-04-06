Стендап-комик Иван Абрамов рассказал о дурном тоне в юморе

Шутки про метро для Ивана Абрамова — «зашквар», а тему политики он считает сложной. Об этом комик и участник шоу Stand Up на ТНТ рассказал Sibnet.ru после сольного концерта в Новосибирске.

Иван Абрамов известен как комик-интеллигент и музыкальный стендапер. Но в его шоу поднимаются острые социальные проблемы и очень интимные темы, о которых многим говорить неловко.

Комик считает, что в юморе не бывает тем, которые вышли из моды или считаются дурным вкусом. Но лично для него есть определенная тематика, которая вызывает отторжение.

«Для меня это все шутки про метро. Каждый раз, когда комик поднимает тему "недавно был в метро". Даже если там есть смешная шутка, мой внутренний голос такой: "Что? Это же не про мушкетеров" (смеется). Для меня метро — это какой-то зашквар», — сказал Иван Абрамов.

На шоу в Новосибирске артист в основном шутил про свою жену. Темы политики он касался по- минимуму и очень аккуратно. Этому есть причина. Абрамов считает, что политика — сейчас самая сложная тема в юморе.