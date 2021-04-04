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Путин спросит за выполнение послания 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по выполнению президентского послания Федеральному собранию 2020 года.

О планах президента сообщил телеканал «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Дата нового послания точно не определена. СМИ сообщали, что Кремль наметил мероприятие на 22 апреля. Одна из возможных тем обращения главы государства — дополнительная финансовая поддержка регионов и реструктуризация их долгов.

Во время послания 2020 года президент объявил о поправках в Конституцию. Они гарантируют МРОТ выше не ниже прожиточного минимума, обнуляют предыдущие президентские сроки и устанавливают лимит на число новых, устанавливают неприкосновенность бывших президентов, вводят категорию пожизненных сенаторов, среди прочего.

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