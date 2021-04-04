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Запрет на мат в соцсетях привел к обратному эффекту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители России стали больше материться в постах и комментариях после того, как в стране вступили в силу поправки, направленные против распространения мата в интернете, подсчитала «Медиалогия».

«Медиалогия» выделила 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке и с помощью алгоритма посчитала, как часто они появлялись в постах и комментариях пользователей соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok.

Оказалось, что в течение двух месяцев, с 1 февраля по 31 марта 2021 года, пользователи сделали 20,2 миллиона публикаций, в которых позволили себе нецензурную лексику — это на 10% больше, чем было в феврале-марте 2020 года, приводит РБК данные исследования.

В феврале—марте 2021 года пользователи соцсетей обсуждали приговор, вынесенный оппозиционеру Алексею Навальному, и последовавшие за ним санкции, аномально холодную погоду в России, севший на мель в Суэцком канале сухогруз Ever Given и рост цен на продукты питания. Год назад в центре внимания были обсуждение поправок в Конституцию РФ, допинг-скандал на чемпионате мира по биатлону, падение рубля и цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+, а также появление первых случаев заражения COVID-19 в России.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обязывают соцсети удалять публикации с незаконным контентом, в том числе и с нецензурной лексикой, в течение суток. Но ответственности за нарушение пока не предусмотрено.

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Жизнь #Законы #Соцсети
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