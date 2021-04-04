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Доктор Мясников увидел достоинства советской кухни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил о достоинствах блюд, которые часто встречались в советские годы, и объяснил, почему сейчас появляется больше людей с избыточным весом.

«У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. У нас не было толстых», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Доктор отметил, что во времена СССР пища была более натуральной, режим питания — образцово здоровым, а продукты производили по ГОСТу.

По словам Мясникова, что в настоящее время людей, страдающих лишним весом, становится больше. Причина таких изменений заключается, по его мнению, именно в специфике пищевой промышленности.

Современная еда часто имеет в составе вкусовые заменители и модифицированную сою. В нее также добавляют много сахара и пальмового масла, что вредно для организма в больших количествах.

Тема: Человек и еда
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