Жириновский потребовал ввести в России дореволюционный календарь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Россию вернуться к Григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром.

«Пора вернуться к Юлианскому календарю. Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая. Рождество у нас на две недели позже. Только у нас есть старый Новый год. Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни», — написал Жириновский в Telegram.

По его словам, в России издеваются над историей и моралью. В таком положении дел он обвинил большевиков, которых «нет давно, а их проделки до сих пор мучают человечество». «Нужно возвращаться к календарю, который у нас был в царские времена», — резюмировал политик.

Из-за разницы в календарях православные отмечают христианские праздники позже, чем католики. В 2021 году католический мир празднует Пасху 4 апреля, православные отметят ее 2 мая. Россия приняла григорианский календарь 26 января 1918 года. Согласно декрету Совнаркома, сразу после 31 января того года на территории РСФСР наступило 14 февраля.