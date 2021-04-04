Тимати заявил, что новые участницы изменили финал «Холостяка»

Три новые девушки пришли на шоу «Холостяк» в последнем выпуске, Тимати признал, что это повлияло на финал сезона, который будет совсем не таким, как думают зрители.

В четвертом выпуске шоу, который вышел 3 апреля, пришли три новые девушки, который из-за пандемии не могли приехать раньше. Это дизайнер интерьера из Киева Татьяна Бакулина, модель Екатерина Сафарова из Барселоны, модель Алиса Грабовая из Лондона.

Последняя явно приглянулась Тимати. Он признался, что любит произведение «Алиса в стране чудес» и назвал этим именем свою дочь. Также Тимати померялся с Алисой ростом. У Гробовой рост 180 сантиметров, а у Тимати — 175 сантиметров. Он признался, что у нет комплекса из-за роста.

«Не случится ни один из вариантов финала о которых вы пишите… Я просто начал жить и наслаждаться каждым моментом. Наверное, это и есть тот самый выпуск, который все изменил и вопрос совсем не в девушках, которые неожиданно появятся сегодня и присоединяться к нашей компании. Или все-таки именно в них....», — написал в соцсетях Тимати.

До этого подписчики заметили, что участница Мария Вебер отдыхает в одних тех же местах, что и Тимати. Зрители решили, что она станет победительницей проекта.