Участницы шоу «Танцы» исполнили номер у шеста под песню Манижи

Участницы шоу «Танцы» на ТНТ Лера Зубрилова и Ульяна Смоленинова исполнили номер на пилоне под скандальную песню Манижи для Евровидения.

Зубрилова и Смоленинова в черных купальниках и оранжевых комбинезонах станцевали на пилоне с цепями под песню Манижи для Евровидения. Композиция «Русская женщина» вызвала скандал. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, представители РПЦ и «женская общественность» посчитала, что песня унижает женщин.

«Честно Я не знаю, есть ли такой стиль, который вам не по плечу? Это просто SEXY SEX какой-то. И кто тут догадается, что этот жанр для обеих был в первый раз?», — написал в соцсетях наставник участниц Мигель.

Яркий номер не спас Зубрилову от выбывания из шоу. Вместе с ней команду Мигеля в выпуске от 3 апреля покинул Тема Сидоров. Из команды Егора Дружинина ушли Роман Белов и Брайэн. Татьяна Денисова попрощалась с Егором Гуфрановым и Рашем.