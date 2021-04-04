Берега Сахалина засыпало сельдью. ВИДЕО

Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью, это хороший знак, сообщил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын в Instagram в воскресенье.

Первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди начали подходить на нерест к юго-западному побережью Сахалина, в Холмском районе.

По словам Лисицына, часто при плотных подходах часть рыбы выбрасывает на берег.

«Пока признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции сохраняются. Посмотрим, что будет дальше. Нерестовый ход только начался», — написал эколог.