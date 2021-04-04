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Самолет японской авиакомпании экстренно сел в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pjs2005 from Hampshire, UK / CC BY-SA 2.0

Пассажирский Boeing авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из Токио в немецкий Франкфурт, совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске.

Согласно информации сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию движения. Статус рейса значился как «перенаправлен в Красноярск».

Boeing 787-9 благополучно приземлился в Красноярске в 6:18 по местному времени (2:18 мск), цитирует РИА Новости источник в экстренных службах. По предварительным данным, это произошло из-за отказа левого двигателя.

Пассажиры покинули борт лайнера и находятся в здании аэропорта. Ожидается, что полет продолжат через восемь часов.

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