Самолет японской авиакомпании экстренно сел в Красноярске

Пассажирский Boeing авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из Токио в немецкий Франкфурт, совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске.

Согласно информации сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию движения. Статус рейса значился как «перенаправлен в Красноярск».

Boeing 787-9 благополучно приземлился в Красноярске в 6:18 по местному времени (2:18 мск), цитирует РИА Новости источник в экстренных службах. По предварительным данным, это произошло из-за отказа левого двигателя.

Пассажиры покинули борт лайнера и находятся в здании аэропорта. Ожидается, что полет продолжат через восемь часов.