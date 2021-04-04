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«ЭпиВакКорона» потребовала особых тестов на антитела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оценка уровня иммунитета, сформировавшегося после прививки вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», должна проводиться с помощью специальных ИФА-тестов, сообщил Роспотребнадзор.

«ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная вакцина против коронавирусной инфекции, разработана в новосибирском центре «Вектор», в ее основе лежат искусственные пептидные антигены. Несколько человек, привитых вакциной, заявили, что у них не образовались антитела и потребовали проверки.

«Для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса. Поэтому для оценки уровня, сформировавшегося после введения вакцины иммунитета, необходимо использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».

Подчеркивается, что чувствительности большинства тестов может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки «ЭпиВакКороной», поскольку большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного S-белка вируса.

ИФА-тесты поставляются во все регионы России, где проводится вакцинация населения вакциной «ЭпиВакКорона».

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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