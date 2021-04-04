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Ермакович собирает деньги для экспедиции на байдарке по Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сергей Ермакович

Путешественник Сергей Ермакович собирает через краудфандинг деньги для одиночной экспедиции по Сибири от озера Тере-Холь у монгольской границы до острова Диксон в Арктике.

Ермакович — член Русского географического общества, инструктор-проводник по водному и пешеходному туризму и трекингу, а также фотограф-любитель.

«В этом году, к середине мая, планирую старт очередной сольной экспедиции по Сибири. Спортивно-туристический поход на байдарке по рекам Тывы, Хакасии, Эвенкии, Красноярского края, озерам плато Путорана и водам Карского моря», — написал он.

Ему предстоит 5,7 тысячи километров пути через Сибирь, с юга на север, от озера Тере-Холь у монгольской границы до острова Диксон в Арктике, от верблюдов до белых медведей. Он планирует совершить одиночный сплав по величайшей реке — Енисею, от его истока и до устья. Маршрут он рассчитывает пройти за 125 ходовых дня.

«Подобным маршрутом в нашей стране никто и никогда не путешествовал. Финиш экспедиции рассчитан на первые числа октября», — написал Ермакович. По итогу экспедиции он создаст фильм о путешествии по Сибири с юга на север.

 Ермакович собирает на краудфандинговой платформе «Планета» 180 тысяч рублей на экипировку для путешествия. До конца сбора осталось 11 дней, пока собрано только 9 тысяч рублей.

Тема: Туризм в Сибири
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Топ комментариев

Egorka72

Ну хоть здесь суд оказался "с мозгами"

DYNAMO7294

И желательно из бункера сразу в отставку!

pepelmetal

Нужно быть невеликого ума чтобы быть сторонником украинской националистической организации теперь будет...

Stabilitron

Конечно можно, ремонт школ то в конституцию не внесли, только горячее питание.
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