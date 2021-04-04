Ермакович собирает деньги для экспедиции на байдарке по Сибири

Путешественник Сергей Ермакович собирает через краудфандинг деньги для одиночной экспедиции по Сибири от озера Тере-Холь у монгольской границы до острова Диксон в Арктике.
Ермакович — член Русского географического общества, инструктор-проводник по водному и пешеходному туризму и трекингу, а также фотограф-любитель.
«В этом году, к середине мая, планирую старт очередной сольной экспедиции по Сибири. Спортивно-туристический поход на байдарке по рекам Тывы, Хакасии, Эвенкии, Красноярского края, озерам плато Путорана и водам Карского моря», — написал он.
Ему предстоит 5,7 тысячи километров пути через Сибирь, с юга на север, от озера Тере-Холь у монгольской границы до острова Диксон в Арктике, от верблюдов до белых медведей. Он планирует совершить одиночный сплав по величайшей реке — Енисею, от его истока и до устья. Маршрут он рассчитывает пройти за 125 ходовых дня.
«Подобным маршрутом в нашей стране никто и никогда не путешествовал. Финиш экспедиции рассчитан на первые числа октября», — написал Ермакович. По итогу экспедиции он создаст фильм о путешествии по Сибири с юга на север.
Ермакович собирает на краудфандинговой платформе «Планета» 180 тысяч рублей на экипировку для путешествия. До конца сбора осталось 11 дней, пока собрано только 9 тысяч рублей.
Egorka72Ну хоть здесь суд оказался "с мозгами"
DYNAMO7294И желательно из бункера сразу в отставку!
pepelmetalНужно быть невеликого ума чтобы быть сторонником украинской националистической организации теперь будет...
StabilitronКонечно можно, ремонт школ то в конституцию не внесли, только горячее питание.