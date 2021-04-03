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Американцы занялись сексом во время прыжка с парашютом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Paul Kehrer

Любвеобильная парочка из США решила заняться сексом во время прыжка с парашютом, в итоге парень и девушка оказались в больнице.

Идея попробовать секс в полете пришла в голову девушке, пишет The Sun. В итоге они выпрыгнули из самолета лишь в свободных шортах, чтобы до приземления успеть испытать новые сексуальные ощущения.

Однако они увлеклись процессом и пропустили нужную высоту, на которой необходимо было раскрыть парашют. Мужчина успел развернуть парашют возлюбленной, а затем свой, но получил удар по лицу.

Американка призналась, что первые мгновения после приземления считала своего партнера мертвым, так как он лежал на земле. Но в больнице ее партнеру сообщили, что он отделался переломом носа и ушибом паха, а девушка получила лишь несколько синяков.

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