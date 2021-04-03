Клетки сна нашли в человеческом мозге

Американские ученые обнаружили в мозге человека клетки, которые помогают мозгу удерживать сонное замедление. Оказалось, что за крепкий сон отвечают астроциты — вспомогательные клетки нервной системы.

Долгое время считалось, что астроциты лишь питают нейроны, поддерживая их и выполняя другие вспомогательные работы. Новые данные указывают, что данные клетки напрямую вмешиваются в электрическую активность нейронов, пишет журнал eLife.

Примечательно, что астроцитов в головном мозге довольно много, от 25–30% всех клеток. Эксперименты показали, что именно они могут управлять продолжительностью сна и его глубиной у живых существ.

Так, у этих клеток есть два типа рецепторов — Gi-рецепторы и Gq-рецепторы. Если стимулировать Gq-рецепторы, мозг будет спать дольше, но сон глубже не станет. Если же стимулировать Gi-рецепторы, сон станет глубже, но его продолжительность не изменится.

Ученые уверены, что дальнейшие исследования астроцитов позволят эффективно лечить различные расстройства сна. Впрочем, переключение между фазами сна зависит еще от целой системы специальных нейронов и гормонов, предупреждают исследователи.