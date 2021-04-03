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Новое правило ввели на шоу «Холостяк» с Тимати

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено телеканалом ТНТ

Новое правило ввели на шоу «Холостяк» с Тимати, в новом выпуске герой начал вручать белую розу. Этот цветок холостяк дарит девушке, которой больше доверяет.

В выпуске шоу, который вышел 3 апреля, телеведущий проекта объявил о новом правиле. Теперь холостяк может вручить еще и белую розу той девушке, которой больше всего доверяет. Это дает ей право самой устроить свидание для Тимати, и организовать его она должна сама.

Тимати вручил эту розу Марии Вебер. Эту девушку подписчики Тимура Юнусова «рассекретили», как победительницу проекта, потому что увидели в соцсетях Вебер и Тимати фотографии с одного и того же места.

Девушка после получения белой розы обещала подумать над тем, какое свидание организовать холостяку.

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