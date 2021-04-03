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NASA показало фото «погибшей» сверхновой

Источник:
Sibnet.ru
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NASA опубликовало на официальном сайте снимок диффузной туманности Вуаль — огромного остатка сверхновой в созвездии Лебедь.

Астрономы использовали специальную обработку изображения, которая позволила выявить мельчайшие подробности, например нити ионизированного газа. Так, синим цветом показаны выбросы дважды ионизированного кислорода, а красным — ионизированного водорода и азота

Фотография туманности выполнена прибором Hubble Wide Field Camera 3. При постобработке использовались пять различных фильтров, отмечается в сообщении американского космического агентства.

Фото: © NASA

Туманность Вуаль открыл английский ученый Уильям Гершель в конце XVIII века. Она находится примерно в 2100 световых годах от Земли. Считается, что туманность возникла в результате взрыва звезды, случившегося около 10 тысяч лет назад.

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Egorka72

Ну хоть здесь суд оказался "с мозгами"

DYNAMO7294

И желательно из бункера сразу в отставку!

Partizan1996

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pepelmetal

Нужно быть невеликого ума чтобы быть сторонником украинской националистической организации теперь будет...
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