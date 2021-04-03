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Новый смартфон Xiaomi признали самым производительным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Новым лидером мартовского рейтинга AnTuTu стал смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro, следует из обновленного рейтинга бенчмарка.

Второе место оказалось у смартфона Oppo Find X3 Pro, который набрал 742 тысячи баллов в тесте. На третьем месте — Nubia Red Magic 6 Pro. Первые три флагмана в рейтинге тестировались в модификациях с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителями 256 Гбайт.

В пятерку самых производительных смартфонов также вошли ASUS ROG Phone 5 и Vivo X60 Pro+, с показателями в 729 300 и 726 216 баллов. В десятку попали iQOO 7, Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11, Meizu 18 и Meizu 18 Pro.

Примечательно, что впервые все первые десять мест рейтинга заняли смартфоны, оснащенные новейшим процессором Snapdragon 888 от Qualcomm.

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Технологии #Фишки Xiaomi #Смартфоны
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