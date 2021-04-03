Апельсины оказалась смертельно опасны для белокожих людей

Чрезмерное употребление апельсинов способно спровоцировать рак кожи, выяснили американские ученые.

При включении в рацион более двух порций цитрусовых в день риск заболеть раком кожи вырастает на 63%, подсчитали исследователи. Они полагают, что в этом виновато вещество псорален, содержащееся в цитрусовых, пишет Express.

Данное вещество обладает фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами. Отмечается, что наиболее подвержены риску возникновения онкологического заболевания люди со светлой и очень светлой кожей.

Меланома считается одним из самых опасных типов рака, она развивается из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Чаще всего она появляется на коже, однако может возникнуть на сетчатке глаза или слизистых оболочках.