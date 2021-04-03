НАВЕРХ

Боец Емельяненко лишился Mercedes из-за спора

Источник:
Sibnet.ru
138 2
Фото: © Fredrik Rubensson

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко из-за спора лишился автомобиля Mercedes, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Емельяненко в интервью на YouTube-канале Sport24 рассказал, что к нему приехал глава бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов, который «наглым» образом потребовал отдать машину.

При этом боец уточнил, что сейчас ждет, когда ему вернут автомобиль. Ранее стало известно, что Емельяненко заключил пари с главой Висмурадовым, согласно которому он должен был бросить пить, а в противном случае отдать автомобиль.

Александр Емельяненко последний раз выходил на ринг в июле 2020 года, когда он проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову. На счету тяжеловеса 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

Еще по теме
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
Кадыров подарил бойцам по Mercedes
Поветкин проиграл нокаутом и потерял пояс чемпиона мира
Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил титул чемпиона мира
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
27.03.2021 08:33
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Вокруг спорта
Российских фигуристок обвинили в применении блокаторов гормонов
01.04.2021 10:47
Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку
28.02.2021 12:59
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (2)
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

лачинов

Хоть бы додумались спросить чем именно он их привлек. Уж вряд ли именно красотой. Вообще статья явно...

DYNAMO7294

И желательно из бункера сразу в отставку!

Egorka72

Ну хоть здесь суд оказался "с мозгами"

Бревно в глазу

Цитата«(Путина) считают самым привлекательным мужчиной России 18% мужчин и 17% женщин» )))))))))))а как...
Sibnet.Ru