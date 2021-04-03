Боец Емельяненко лишился Mercedes из-за спора

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко из-за спора лишился автомобиля Mercedes, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Емельяненко в интервью на YouTube-канале Sport24 рассказал, что к нему приехал глава бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов, который «наглым» образом потребовал отдать машину.

При этом боец уточнил, что сейчас ждет, когда ему вернут автомобиль. Ранее стало известно, что Емельяненко заключил пари с главой Висмурадовым, согласно которому он должен был бросить пить, а в противном случае отдать автомобиль.

Александр Емельяненко последний раз выходил на ринг в июле 2020 года, когда он проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову. На счету тяжеловеса 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.