Правительство ужесточит наказания за нарушения ПДД

Правительство России одобрило ужесточение мер ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект предлагает закрепить во второй части статьи 264.1 УК России (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) повышенные меры ответственности.

В частности, предполагается, что максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде будет увеличен с двух лет до трех. Конкретные статьи, по которым наказания ужесточат, утвердят позднее.

В начале 2021 года Минюст России обнародовало первый проект нового КоАП, в котором предлагалось впервые в России прописать накопительную систему нарушений. Однако после критики правительства поправки было решено доработать.