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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу, который 1 апреля спровоцировал массовое ДТП в центре российской столицы.

Блогер не должен покидать жилище, пользоваться интернетом и садиться за руль, сообщает пресс-служба суда. Следствие ранее просило избрать ему меру пресечения в виде ограничения определенных действий, а не арест.

Помимо вождения машины, выхода за пределы своего дома и пользования интернетом суд запретил блогеру пользоваться почтой, телеграфом, а также общаться с другими участниками уголовного судопроизводства без письменного разрешения следователя.

ДТП произошло на Садовом кольце, в него попало пять автомобилей. Одна из женщин в итоге оказалась в реанимации, ее состояние крайне тяжелое. Эдвард Бил признал, что был за рулем автомобиля Audi, который выехал на полосу встречного движения и спровоцировал аварию.

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ЧП #Громкое дело #ДТП
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