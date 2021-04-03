Суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу, который 1 апреля спровоцировал массовое ДТП в центре российской столицы.

Блогер не должен покидать жилище, пользоваться интернетом и садиться за руль, сообщает пресс-служба суда. Следствие ранее просило избрать ему меру пресечения в виде ограничения определенных действий, а не арест.

Помимо вождения машины, выхода за пределы своего дома и пользования интернетом суд запретил блогеру пользоваться почтой, телеграфом, а также общаться с другими участниками уголовного судопроизводства без письменного разрешения следователя.

ДТП произошло на Садовом кольце, в него попало пять автомобилей. Одна из женщин в итоге оказалась в реанимации, ее состояние крайне тяжелое. Эдвард Бил признал, что был за рулем автомобиля Audi, который выехал на полосу встречного движения и спровоцировал аварию.