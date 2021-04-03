Российский газопровод рассорил Париж и Берлин

Париж и Берлин придерживаются разных позиций по проекту «Северный поток-2» и ведут дискуссии для сближения позиций, сообщает французский МИД.
Франция настороженно относится к проекту газопровода, поскольку считает, что он создает зависимость от России, заявил госсекретарь французского МИД Клеман Бон в эфире канала BFM TV.
«Наши подходы не совпадают. Но мы ведем дискуссии для их сближения. Потому что изначально у нас разные позиции, как это иногда случается в Европе. И мы пытаемся найти общую позицию, чтобы не разобщаться», — пояснил он.
«Северный поток-2» — строящийся газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Предполагается, что он будет готов в 2021 году, работы выполнены на 92%. При этом газопровод сталкивается с мощным противодействием США и некоторых других стран.
В Европе главным сторонником завершения газопровода является Германия. Берлин неоднократно заявлял, что санкции против данного проекта являются вмешательством во внутренние дела страны.
лачиновХоть бы додумались спросить чем именно он их привлек. Уж вряд ли именно красотой. Вообще статья явно...
DYNAMO7294И желательно из бункера сразу в отставку!
Egorka72Ну хоть здесь суд оказался "с мозгами"
Бревно в глазуЦитата«(Путина) считают самым привлекательным мужчиной России 18% мужчин и 17% женщин» )))))))))))а как...