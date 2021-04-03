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Российский газопровод рассорил Париж и Берлин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Париж и Берлин придерживаются разных позиций по проекту «Северный поток-2» и ведут дискуссии для сближения позиций, сообщает французский МИД.

Франция настороженно относится к проекту газопровода, поскольку считает, что он создает зависимость от России, заявил госсекретарь французского МИД Клеман Бон в эфире канала BFM TV.

«Наши подходы не совпадают. Но мы ведем дискуссии для их сближения. Потому что изначально у нас разные позиции, как это иногда случается в Европе. И мы пытаемся найти общую позицию, чтобы не разобщаться», — пояснил он.

«Северный поток-2» — строящийся газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Предполагается, что он будет готов в 2021 году, работы выполнены на 92%. При этом газопровод сталкивается с мощным противодействием США и некоторых других стран.

В Европе главным сторонником завершения газопровода является Германия. Берлин неоднократно заявлял, что санкции против данного проекта являются вмешательством во внутренние дела страны.

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