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Разработчики закроют «облегченный» PUBG

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lite.pubg.com

Компания Krafton закроет «облегченную» версию королевской битвы PlayerUnknown's Battlegrounds без объяснения причин.

«К сожалению, после долгих споров нам пришлось принять трудное решение и прекратить поддержку проекта. Наше путешествие подходит к концу. С прискорбием сообщаем, что поддержка PUBG Lite завершится 29 апреля 2021 года», — говорится в сообщении разработчиков.

Компания также поблагодарила фанатов за поддержку проекта. При этом с официального сайта уже исчезли ссылки на скачивание условно-бесплатной версии. 29 мая закроется служба поддержки для пользователей PUBG Lite.

Сервера «облегченной» PlayerUnknown's Battlegrounds были открыты в 2019 году. Игра была бесплатной для пользователей, тогда как «старшая» версия PUBG требовала покупки. Эксперты предполагают, что закрытие игры связано с недостаточной прибылью.

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