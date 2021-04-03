Пассажир в Новосибирске расстрелял такси

Ночью в воскресенье в полицию поступило сообщение, что возле улицы Трикотажной в Новосибирске началась стрельба. Из пневматического пистолета стрелял один из пассажиров такси, сообщила представитель пресс-службы областного ГУ МВД.

В ночь на воскресенье один из таксистов принял заказ и повез на улицу Трикотажная двух пассажиров — мужчину и женщину. По его словам, они всю дорогу молчали, никаких конфликтов не было, хотя пассажиры и были «пьяненькие». Когда водитель доставил их на место, мужчина молча решил расстрелять машину.

«Вышел из машины, достал пистолет. Мне в это время пришел следующий заказ. Я смотрел в навигатор. Слышу в это время хлопок , но не обратил внимания. Поворачиваю голову, а они у подъезда и оттуда, заходя в подъезд, он расстреливает мою машину. Попадает в меня, в машину», — цитирует водителя «ЧП Новосибирск».

Водитель позвонил в полицию. «Незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Личность гражданина была установлена, он был задержан. По данному факту проводится проверка», — прокомментировала представитель пресс-службы областного МВД.