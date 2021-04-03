Президент Аргентины привился «Спутником V» и заболел COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о положительном тесте на антиген к коронавирусу. Ранее политик привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Сегодня в конце дня, после повышения температуры до 37,3°C и легкой головной боли, я провел тест на антиген, и он показал положительный результат. Пока я жду подтверждения тестом ПЦР, я изолировался и следую правилам и инструкциям моего лечащего врача»,— написал он в Twitter.

Аргентина входит в число стран, которые одобрили применение российской вакцины «Спутник V». Альберто Фернандес, которому исполнилось 62 года, получил первую дозу вакцины в январе, после того как аргентинский регулятор допустил ее к использованию среди людей старше 60 лет.

Разработчик вакцины Центр имени Гамалеи уже отреагировал на информацию о заболевании аргентинского президента. Там отметили, что «Спутник V» эффективен против инфекции на 91,6%, но на 100% эффективен против тяжелых случаев.

«Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении, опубликованном на странице вакцины в Twitter.