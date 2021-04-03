Российский военный спутник взорвался над Тихим океаном

Российский военный спутник «Космос-2525» взорвался над Тихим океаном, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Спутник был запущен в космос в 2018 году. 1 апреля он вошел в земную атмосферу, его разрушение произошло над южной частью Тихого океана. Минобороны России никак не прокомментировало инцидент.

«Космос-2525» был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк 29 марта 2018 года. В тот же день он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Официальных данных о назначении спутника от военного ведомства не поступало.