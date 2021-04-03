Физики выдвинули альтернативную теорию Вселенной

Состав Вселенной может отличаться от общепринятого, альтернативную теорию выдвинули физики из Копенгагенского университета.

Согласно самой популярной теории, Вселенная на 70% состоит из темной энергии, при этом пространство постоянно расширяется с увеличивающейся скоростью. В основе этой теории лежит так называемая космологическая постоянная, разработанной Альбертом Эйнштейном.

Космологическую постоянную ученые связывают с темной энергией — таинственной субстанцией, существование которой пока не доказано. Датские физики впервые представили ей реальную альтернативу — в новой теории темную энергию заменяет темная материя.

Исследователи удалили темную энергию из уравнения и добавили несколько новых свойств темной материи, которая представлена в виде магнитных сил. Оказалось, что этого достаточно для объяснения всех наблюдений в космосе.

По мнению физиков, темная материя состоит из тяжелых и медленных частиц, которые отвечают за скорость расширения Вселенной. При этом ученые отмечают, что для полного отказа от темной энергии предстоит дополнительные исследования.