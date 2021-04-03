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Анна Плетнева обнажила грудь для обложки нового трека

Источник:
Sibnet.ru
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Признанная самой сексуальной женщиной России 2020 года певица Анна Плетнева выпустила новую песню «Быстрые движения». На обложке к треку она позирует топлес.

Песня «Быстрые движения» вышла утром 3 апреля и полностью соответствует стилистике группы «Винтаж». Солистка группы Анна Плетнева понадеялась, что каждый слушатель сможет найти в треке что-то свое.

Фото: © dusya_star, Instagram

Но в первую очередь поклонники смогли оценить обложку к песне. На ней Плетнева стоит на коленях. На певице только джинсы, а обнаженную грудь она прикрывает руками.

Анна Плетнева известна откровенными образами в своем творчестве. Особенно эпатажные клипы и песни в ее карьере пришлись на совместную работу с Алексеем Романоф. Певицу не раз признавали самой сексуальной женщиной. В 2020 году она получила это звание по версии мужского журнала Maxim.

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