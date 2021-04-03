НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Состоялся перезапуск платформы Rutube

Источник:
Sibnet.ru
239 1
Фото: © скриншот Rutube

Российская платформа для видео Rutube перезапущена, говорится в официальном сообщении компании. Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты, монетизировать контент.

«Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом», — говорится в сообщении.

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. Скоро пользователи смогут самостоятельно запускать на сайте стримы, а в третьем квартале 2021 года — продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

В третьем квартале также планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом. Пока библиотека Rutube насчитывает около 3 миллионов единиц, на платформе собрано видео федеральных каналов, крупнейших киностудий и авторов.

В конце 2020 года Rutube приобрел холдинг «Газпром-медиа». Гендиректор холдинга Александр Жаров сообщил, что «Газпром-медиа» намерена сделать сервис такой уже удобной площадкой для размещения видео как американская платформа YouTube.

Еще по теме
«Лицей» подарит бесплатный доступ к знаниям за разгаданный кроссворд
«Яндекс» впервые за 13 лет изменил логотип
Ростелеком нашел способ защиты биометрии от мошенников
Байден ударит по Путину в интернете
смотреть все
Технологии #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пассажир в Новосибирске расстрелял такси
Группу экстремистов схватили в Омске
Аварийный корпус школы обрушился в Кузбассе
Сильный ветер испортит погоду в Забайкалье
Самое популярное
Нестабильная погода установится в Бурятии
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
Отшельница Агафья Лыкова ввела новшество против медведей
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Обсуждение (1)
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
36
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
35
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
28
Путин раскритиковал «дикий капитализм»
24
Навальный отверг предложенное лечение
Sibnet.Ru