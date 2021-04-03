Состоялся перезапуск платформы Rutube

Российская платформа для видео Rutube перезапущена, говорится в официальном сообщении компании. Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты, монетизировать контент.

«Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом», — говорится в сообщении.

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. Скоро пользователи смогут самостоятельно запускать на сайте стримы, а в третьем квартале 2021 года — продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

В третьем квартале также планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом. Пока библиотека Rutube насчитывает около 3 миллионов единиц, на платформе собрано видео федеральных каналов, крупнейших киностудий и авторов.

В конце 2020 года Rutube приобрел холдинг «Газпром-медиа». Гендиректор холдинга Александр Жаров сообщил, что «Газпром-медиа» намерена сделать сервис такой уже удобной площадкой для размещения видео как американская платформа YouTube.