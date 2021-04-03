Названа самая популярная настольная игра россиян

Самой популярной настольной игрой у россиян стала игра «Дженга», следует из данных торговой площадки Ozon о продажах в данном сегменте за последние 17 лет.

Игра на координацию движений требует от участников по очереди вынимать дощечки из башни. «Дженга» почти втрое обгоняет ближайшего конкурента, пишет РБК. На втором месте — игра на подбор ассоциаций «Имаджинариум».

На третьей позиции игра «Эрудит», в которой игроки должны составлять слова из букв, четвертое место занимает словесная игра «Кто я». Пятое и шестое места достались стратегическим играм «Эволюция» и «Монополия».

Также в список самых популярных настольных игр попали «Мафия», «Уно» и «Экивоки», отмечается в исследовании.