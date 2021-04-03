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МС-21 пройдет испытания на уровень шума

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Корпорация «Иркут»

Самолет МС-21-300 проходит испытание по уровню шума на местности в аэродроме Раменское в подмосковном Жуковском. Специалисты определят соответствует ли характеристики машины международным требованиям.

Шум, по данным Международной организации гражданской авиации, считается основным фактором негативного воздействия авиатехники на население в окрестностях аэропортов. И требования по шуму постоянно ужесточаются, пишет телеграм-канал AviaComments со ссылкой на данные ОАК.

Испытания по уровню шума МС-21-300 – часть сертификационных испытаний. В Жуковском расположена уникальная акустическая база, оснащенная системой высокоточных микрофонов. 

Измерительная база обеспечивает определение уровней шума, производимого при взлете и посадке самолета МС-21-300. Это – часть сертификационных летных испытаний лайнера.

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Экономика #Авиа #Техника
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