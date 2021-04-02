Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа

Студия GSC Game World опубликовала пятиминутный ролик с демонстрацией ножа из S.T.A.L.K.E.R. 2 в разрешении 4K.

Шуточное видео разработчиков полностью посвящено детализированной модели ножа, который продолжительное время демонстрируется с разных ракурсов и внешне напоминает оружие из оригинальной трилогии.

Пользователи предположили, что создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 решили таким способом подшутить над одним из фанатов, который в комментариях к предыдущей презентации написал, что в следующий раз стоит ждать пятиминутную демонстрацию ножа в 4K.

Ранее игрокам продемонстрировали проработанные модели оружия, каждое можно будет модифицировать. Также представители GSC Game World представили инструменты для создания уникальных персонажей.

S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована в мае 2018 года. Предполагается, что она выйдет в 2021 году, точной даты релиза игры пока нет. Игру выпустят на консолях нового поколения и персональных компьютерах.