Баста выбрал финалистов своей команды детского «Голоса»

Наставник восьмого сезона детского «Голоса» Баста выбрал пять участников своей команды, кто выступит в финале проекта. Уход некоторых юных артистов не обошелся без драмы.

Этапы поединков и песни на вылет стартовал в проекте «Голос. Дети». Первым выбрать финалистов шоу выпало Басте. По правилам этапа поединки 15 участников команды делят на тройки, а после исполнения песни наставник выбирает только одного артиста. В песне на оставшиеся пять участников поют песню со слепых прослушиваний.

Поединки

По итогам поединков команды Басты в следующий этап прошли Полина Данильченко, Тимофей Завалинич, Мария Политикова, Кира Гоголадзе и Василиса Суюнова.

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Шоу «Голос. Дети» на этом этапе покинули Полина Ли, Анна Юркевич, Валерия Боченкова, Екатерина Табарина, Ай-Херел Шулуу, Денис Кучер, Диана Вахиба, Габриэль Александров, Арина Миленко и Елизавета Хенкина.

Не обошелся без драмы. В первой тройке выступали Валерия Боченкова, Данильченко Полина и Анна Юркевич. Когда Баста объявил, что Юркевич не проходит в следующий этап — девочка разрыдалась. Ведущему шоу Дмитрию Нагиеву пришлось «унизить» наставников, чтобы успокоить юную певицу. Он сказал, что Басте стоит позавидовать голосу Юркевич, а Криду ее музыкальным вкусом.

Песня на вылет

На этапе песни на вылет пятеро участников исполнили по одной песне, с которыми выступали на этапе слепых прослушиваний. Наставник, по правилам шоу, выбирает двух конкурсантов, которые проходят в финал.

В финале от команды Басты — Мария Политикова и Кира Гоголадзе.

Полина Данильченко выступила с песней «Bim bam toi» французской певицы Carla, Тимофей Завалинич исполнил «Беспечного ангела» Кристины Агилеры, Кира Гоголадзе спела песню Кристины Агилеры «Contigo en la distancia», Мария Политикова — «Реченьку» Аллы Пугачевой, а Василиса Суюнова — «Тоy» ( Дорон Медалье и Став Бегер).

В итоге Баста решил что продолжат участие в проекте Мария Политикова и Кира Гоголадзе. Полина Данильченко, Тимофей Завалинич, и Василиса Суюнова закончили свое участие в детском «Голосе».