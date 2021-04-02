Утвержден регламент школьных экзаменов в 2021 году

Регламент государственной итоговой аттестации школьников в 2021 году утвержден чиновниками Минпросвещения и Рособрнадзора, соответствующий приказ опубликован на сайтах ведомств. В частности, итоговое сочинение в российских школах перенесли на 15 апреля.

Планирующие поступать в вузы 11-классники будут ставать ЕГЭ по русскому языку и необходимым для поступления предметам, не планирующие будут сдавать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике.

Они могут выбрать ЕГЭ по следующим предметам: математика, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Выпускники девятых классов в нынешнем году сдают ОГЭ только по русскому и математике. В 2021 году они состоятся в период с 24 по 28 мая. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.