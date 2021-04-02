Обидчики шоу «Голос» остались без наказания от Первого канала

Суд отклонил иск администрации Первого канала к председателю компартии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, журналисту Сергею Соседову и актеру Станиславу Садальскому, которые критиковали шоу «Голос» за предвзятость.

Первый канал подал в суд на Сурайкина, Соседова и Садальского, которые раскритиковали шоу «Голос»за предвзятость и подкупность, с требованием защитить деловую репутацию. Итоговое судебное заседание по делу прошло в пятницу, 2 апреля, следует из картотеки Савловского районного суда Москвы.

В ходе процесса ответчики резко отказались от своих заявлений, а защиту строили на том, что высказанное мнение — личное и оценочное, сообщает Telegram-канал Mash. Суд объяснениями удовлетворился и оставил иск без удовлетворения.

Осенью 2020 года Максим Сурайкин, Сергей Соседов и Станислав Садальский резко высказались о проекте «Голос», когда на слепых прослушиваниях большой ажиотаж вызвало выступление Александры Будниковой, дочери ведущего Первого канала. Соседов и Садальский назвали девушку «очередной дочкой Алсу», а Сурайкин потребовал у руководства Первого канала закрыть «Голос» из-за того, что проект себя дискредитировал.