Искусственные существа впервые занялись сексом

Ученые из США впервые удалось добиться стабильного деления и размножения искусственных живых организмов.

Исследователи представили синтетические клетки JCVI-syn3.0, полученные путем объединения компонентов бактерий Mycoplasma с химически синтезированным геномом, которые способны самостоятельно размножаться, пишет журнал Cell.

По оценке специалистов, данное открытие — первый шаг к появлению полностью контролируемых живых организмов с заранее заданными свойствами. Работы над проектом стартовали еще в 2016 году.

На первом этапе ученые представили живое существо, геном которого содержал всего 473 гена. Однако на тот момент синтетический организм не мог самостоятельно размножаться, для этого исследователям пришлось несколько лет проводить корректирующие эксперименты

В итоге оказалось, что в геном нужно добавить семь генов. Ранее они считались непричастными к процессам размножения. После этого клетки JCVI-syn3.0 научились оставлять потомство без участия экспериментаторов.

По оценке экспертов, создание таких клеток имеет колоссальный потенциал — искусственных существ могут использовать в сельском хозяйстве, питании, биомедицине, восстановлении окружающей среды.