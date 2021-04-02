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Навальный отверг предложенное лечение

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционер Алексей Навальный отказался от предложенного руководством колонии лечения, сообщила член Общественной палаты России Мария Бутина.

«Он проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ», — сказала Бутина после посещения исправительной колонии №2 во Владимирской области.

Бутина уточнила, что Навальный отказался от лечения. В частности, он отверг прописанный врачом препарат «Диклофенак», так как посчитал, что у него от данного лекарства может подняться давление.

Навальный ранее рассказал в своем Instagram, что сначала почувствовал острые прогрессирующие боли в спине, потом в правой ноге, а затем у него началось онемение левой ноги.

Политик обнародовал заявление на имя начальника ИК-2 в городе Покров Владимирской области Александра Муханова, где он отбывает срок по делу «Ив Роше». В документе говорится, что он не получил необходимой медицинской помощи, поэтому объявляет голодовку.

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