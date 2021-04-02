«Яндекс.Браузер» научили переводить текст на картинках

«Яндекс.Браузер» стал первым обозревателем в мире, получившем функцию встроенного перевода изображений. Она работает прямо на страницах сайтов, для ее использования достаточно кликнуть на меню.

Функция работает с помощью связки двух технологий, сообщается в официальном блоге браузера. Сначала обозреватель выделяет на картинках текст, используя компьютерное зрение, а затем отправляет данные в сервис «Переводчик».

Перевод доступен на 90 языков. После получения итогового результата система накладывает переведенный текст на оригинал. Если результат сильно отличается по длине, то при наведении курсора его выводят в отдельном окне.

Отмечается, что функцию внедрили в браузер после того, как она стала одной из самых запрашиваемых пользователями по итогам опросов в 2020 году.