«Яндекс.Браузер» научили переводить текст на картинках

«Яндекс.Браузер» стал первым обозревателем в мире, получившем функцию встроенного перевода изображений. Она работает прямо на страницах сайтов, для ее использования достаточно кликнуть на меню.
Функция работает с помощью связки двух технологий, сообщается в официальном блоге браузера. Сначала обозреватель выделяет на картинках текст, используя компьютерное зрение, а затем отправляет данные в сервис «Переводчик».
Перевод доступен на 90 языков. После получения итогового результата система накладывает переведенный текст на оригинал. Если результат сильно отличается по длине, то при наведении курсора его выводят в отдельном окне.
Отмечается, что функцию внедрили в браузер после того, как она стала одной из самых запрашиваемых пользователями по итогам опросов в 2020 году.
Alvarius7А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.
80rusВы оборзели господа министры! Справедливая цена 15 рублей за литр.
dmin21Я, честно носил маску, но все равно заболел, так что не вижу в ней толку.
Бревно в глазуЦитата«(Путина) считают самым привлекательным мужчиной России 18% мужчин и 17% женщин» )))))))))))а как...